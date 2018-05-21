Жителей Горловки просят не впадать в панику

Сегодня, 16:08

Мэр города Горловка обратился к жителям. Градоначальник попросил население не впадать в панику, а жить своей обычной жизнью.

Под Горловкой состоялся ожесточенный бой между украинской армией и силами ополченцев. Украинские средства массовой информации сообщили, что силам ДНР был дан отпор. Известно, что жители Горловки взволнованы таким развитием событий.

Мэр города Иван Приходько попросил жителей не впадать в панику и не расшатывать ситуацию в регионе. Тревогу людей он понимает и разделяет, но враг не должен видеть, что в наши ряды внесена смута. Необходимо просто вести свой обыденный образ жизни.

Сообщается, что украинская армия понесла серьезные потери особенно в районе шахты «Южная». Убитых и раненых противников вывозят на скорых, в эвакуации 200-х и 300-х задействованы не менее 10 автомобилей скорой помощи», - говорится в сообщении. Здесь также добавляется, что и у ДНР есть потери. Так, известно о гибели одного бойца и том, что еще трое попали в плен.

Известно, что данный бой многие специалисты уже нарекли «танковое наступление» или «наступление при поддержке танков». О потерях сил ДНР пока не сообщается.