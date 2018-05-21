В Баку при взрыве в кафе погибли два человека

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Как сообщают местные информационные агентства, ещё несколько людей доставили к специалистам из Республиканского ожогового центра. Их состояние оценивается врачами, как критическое.

В сообщении указывается, что в одном из кафе Баку, которое располагается у рынка по продаже автозапчастей возле ТЦ Elite в Бинагадинском районе азербайджанской столицы, прогремел сильный взрыв.

Представители пресс-службы азербайджанского Минздрава рассказали, что в результате данного происшествия два человека погибли, а ещё два человека получили очень тяжёлое ранение. Врачи оценили их состояние здоровья, как критическое.

Также есть данные о том, что погибшими являются мужчина и женщина. Что касается выживших пострадавших, то они находятся в Республиканском ожоговом центре.

В службе МЧС Азербайджана заявили, что трагедии стал взрыв загового балона, который распологался на территории кафе.