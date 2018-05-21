Вылетевший из Тюмени самолет вернулся в «Рощино»

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В рейсе, который вылетел из Тюмени в Москвы, сработал датчик задымления. Летчикам пришлось посадить машину в Рощино.

Рейс авиакомпании Utair, который двигался по маршруту Тюмень – Москва, совершил аварийную посадку в тюменском аэропорту «Рощино». По предварительным данным сообщается, что на борту лайнера сработали датчики задымления уже через несколько минут после взлета.

Известно, что на борту находились 112 пассажиров и пять членов экипажа. Несмотря на внештатную ситуацию, посадка лайнера прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал. Командир корабля сообщал, что после того, как на самолете сработали датчики, задымление пропало через несколько минут, но в целях безопасности пассажиров, он принял решение об аварийной посадке судна.

Руководство аэропорта «Рощино» заявило, что все пассажиры аварийного самолета были пересажены на резервный борт, который и доставил их в пункт назначения. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте информацию подтвердили, добавив, что сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.