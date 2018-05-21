В Петербурге скончался ребенок, которого затянуло в фильтр бассейна

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В Санкт-Петербурге в бассейне "Обуховец" во время занятий школьник не смог всплыть на поверхность, его руки затянуло в фильтрационное отверстие.

11 мая с 49-летней учительницей школы №340 в бассейн пришли дети, и разделились на две группы – одна занималась в тренажерном зале, вторая в бассейне. Во время тренировки обнаружили, что пропал мальчик. В этот момент с 15 учениками был только один тренер. Ребенка обнаружили уже на дне бассейна. Его руки засосало прямо в фильтр. Тренер поначалу подумал, что ребенок просто шалит. Он водил рукой по дну возле выхода трубы фильтрации. Самостоятельно спасти мальчика не удалось, и тренер вызвал скорую помощь. Школьник провел под водой 4 минуты.

Ребенок попал в реанимацию Детской городской больницы в состоянии клинической смерти. За его жизнь боролись 8 дней, но спасти не удалось. 18 мая сотрудники больницы констатировали смерть из-за утопления.

По словам экспертов, такая ситуация возможна только в том случае, если при строительстве бассейна была допущена ошибка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.