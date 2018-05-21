В Николаеве 400 человек эвакуировали из школы после распыления газа

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В одной из школ Николаева (Украина) произошло распыление неизвестного газа, который имеет резкий запах. С целью безопасности из учебного заведения эвакуировали 400 человек, 32 из которых попали в больницу.

Сегодня 21 мая в одной из школ Николаева (Украина) произошла срочная эвакуация учеников и сотрудников. Такая необходимость возникла в результате распыления в помещении школы неизвестного газа, который имеет своеобразный и резкий запах. Известно, что учебное заведение, где произошла такая внештатная ситуация, расположено в Заводском районе города.

Сообщается, что общее число эвакуированных людей составило 400 человек, 32 из которых доставлены в ближайшую больницу. Специалисты приехали в школу после звонка администрации, которая сообщили о непонятном запахе в учреждении. Специалисты химико-радиологической лаборатории прибыли на место и взяли все необходимые пробы. На данный момент жизни учеников и сотрудников школы ничего не угрожает.

На месте инцидента работают сотрудники санитарной службы и правоохранительных органов. Устанавливаются причины распыления газа и лица, совершившие правонарушение. Ранее подобная ситуация произошла в школе Павлограда (Украина), из который было эвакуировано 700 человек. Данное происшествие случилось 11 мая. Некоторые специалисты уверенны, что данные инциденты связанны друг с другом.