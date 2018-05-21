В Астраханской области от ожогов умер 10-месячный малыш

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Ежегодно огромное количество детей попадают с ожогами в больницу. Как утверждают врачи, шансы на выздоровление малышей были бы значительно выше, если бы родители изначально не занимались самолечением.

19 мая стало известно о смерти 10-месячного малыша из Енотаевского района Астраханской области. Мать рассказывает, что ребенок получил ожог еще 17 мая. Ее двухлетний сын нечаянно опрокинул чайник с кипятком на младенца. После произошедшего женщина решила в больницу не обращаться и начала заниматься самолечением, при том, что у малышка были ожоги 2-3 степени. Через два дня, 19 мая, малыш скончался.

В семье проживает еще трое малолетних детей. На данный момент, по ходатайству следователя, дети помещены в больницу, у двоих из них выявлено острое респираторное вирусное заболевание. Выяснилось, что семья состояла на профилактическом учете во всех районных органах системы профилактики по осуществлению контроля за многодетной семьей.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.