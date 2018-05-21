В Тюмени во время прогулки босиком у мужчины отказали ноги

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Пострадавший получил сильное переохлаждение.

Вчера 20 мая жители Тюмени на одной из центральных улиц обнаружили пожилого мужчину, который просто лежал на земле. Прохожие не остались равнодушными в такой ситуации и выяснили, что у пострадавшего отказали ноги. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые и доставили его в ближайшую больницу.

Медики сообщали, что мужчина находится в сознании, недвижимы у него только нижние конечности. Установлено, что пострадавший на протяжение нескольких дней гулял по лесу без обуви. Погода в регионе стоит сырая, что привело к неоднократному промоканию ног пациента.

Вся необходимая помощь была оказана пожилому мужчине в ОКБ №3, а в последствие его направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. Известно, что за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1414 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары были доставлены 583 пациента. 419 вызовов переданы в службы неотложной помощи поликлиник и областной больницы №19. Врачи оперативного отдела провели 133 телефонные консультации по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.