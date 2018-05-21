В Подмосковье в отремонтированной за 30 млн рублей школе рухнул потолок

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Потолок упал на детей прямо во время проведения урока.

В Подмосковье в школе, отремонтированной год назад за 30 млн рублей, рухнул потолок. Сообщение об этом сделал Николай Кузнецов, являющийся местным депутатом. Информацию он разместил в своём аккаунте в «ВКонтакте».

Согласно предоставленным им сведениям, инцидент произошёл в школе №2, находящейся в городе Ступино. Потолок обрушился на детей прямо во время проведения урока.

Кузнецов проинформировал, по данному факту он направил депутатское обращение в СК РФ. По мнению депутата, ответственность должны нести не только подрядчики, чей ремонт оказался некачественным, но и должностные лица, которые его принимали.

Также Кузнецов сообщил, что в Подмосковье именно в этой школе происходят частые инциденты. Сначала дети обучались зимой в неотапливаемых помещениях, а теперь вот и потолок рухнул.