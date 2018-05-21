Диверсанты подорвали мост между Луганском и Красным Лучом

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Власти ЛНР сообщили, что сегодня 21 мая ночью был подорван мост между Луганском и Красным Лучом. Предполагается, что такие действия совершили украинские военные.

В Луганской области сегодня 21 мая ночью произошло чрезвычайное происшествие. Власти Луганской народной республики сообщили, что на территорию пробрались украинские диверсанты, которые провели операцию по ликвидации стратегически важного объекта – моста, которые соединяет Луганск и Красный Луч.

Известно, что взорванный мост расположен на трассе Хрустальный - Луганск, неподалеку от села Иваново. По имеющейся информации, после подрыва переправа обвалилась и теперь добраться быстро из одного населенного пункта в другой нельзя. Весь транспорт сейчас идет через населенный пункт Софиевка или через 21-ю шахту, что доставляет людям дополнительные неудобства.

В интернете сообщается о том, что вблизи станицы Луганской ВСУ сформировали бронетанковый кулак в несколько десятков танков, сотен БТР и тысяч солдат; подрыв моста осложнит оперативную транспортировку войск и техники ополченцев в случае, если украинские военнослужащие начнут атаку.