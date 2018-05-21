Под Челябинском на полигоне найден пакет с останками человека

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Медицинские отходы имеют класс Б и включают хирургические инструменты. Об этом сообщает активист Игорь Шакиров, ситуацию прокомментировал Виталий Вороной, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

По словам Игоря Шакирова, на Полетаевском полигоне, где хранят твердые коммунальные отходы, найден пакет с человеческими останками. В нем хранились материалы и инструменты в крови, а также ткани и органы. Все эти отходы находились в не огражденной яме без предупреждающей таблички, в темноте такое захоронение вообще не видно. Предметы потенциально могут быть заражены инфекционными заболеваниями.

Виталий Вороной заявляет, что в ходе проверки нашли замусоренную реку, которая впадает в Миасс, последняя питает Шершневское водохранилище. Не секрет, что это выступает в качестве единственного источника Челябинска.