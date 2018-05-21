На трассе «Дон» автомобилистам нужно опасаться разводил с европейскими номерами

Сегодня, 11:06

На трассе «Дон» можно приобрести поддельные золотые изделия по сходной цене. Такую информацию распространили водители, которые попались на уловку мошенников.

Мошенники постоянно придумывают новые формы обмана людей. Так, автомобилисты, которые часто ездят по трассе М-4 «Дон», сообщили, что там появилась группа людей, которая торгует золотыми изделиями. Уже известно, что такие украшения поддельные.

Очевидцы сообщали, что водитель на автомобиле с европейскими номерами тормозит проезжающее авто и просит помочь. Согласно легенде мошенников, у них сломалось транспортное средство, а денег на ремонт нет, поэтому они и предлагают купить у них золотые украшения по достаточно низкой цене.

Некоторые водители уже попались на такую уловку, а позднее выяснили, что купленные ними украшения сделаны не из золота, а из сплава меди с бериллием. На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступников, а водителей предупреждают, что они орудуют на авто с болгарскими номерами.

Согласно статистике, подобные случаи не единичны, особенно в период летних отпусков мошенники активизируются на трассах, которые ведут к местам отдыха.