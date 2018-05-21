Возле патруля ОБСЕ под Луганском прогремел взрыв

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В Луганской области с инспекцией находятся представители ОБСЕ. Вчера 20 мая неподалеку от патруля прогремел взрыв.

В пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая занимается контролем ситуации на Востоке Украины, сообщили, что в воскресенье 20 мая неподалеку от членов мисси прогремел взрыв.

Сообщается, что инцидент произошел в Луганской области около 11 часов утра в момент, когда два патруля ОБСЕ на четырех бронированных автомобилях проезжали в 20-ти километрах от контрольно-пропускгого пункта вблизи Золотого. В автомобилях находилось десять человек. Известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Патруль немедленно покинул место обстрела и отправился на свои базы.

Напомним, что ранее представители мониторинговой миссии сообщили, что в данном районе была обнаружена зенитная установка. Кризис на Украине сказался на работе ОБСЕ, сообщало «URA.RU». Это отразилось в понижении уровня доверия между игроками в регионе ведомства.