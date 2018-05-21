«Чувствую себя лучше, чем труп»: В Москве после инфаркта спасли Барщевского

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Сейчас пациент находится в кардиологическом отделения Люберецкой больнице. Правозащитник уже успел прокомментировать своё состояние здоровья. Дело в том, что в клинику его доставили в очень тяжёлом состоянии.

Сообщения о том, что в Москве врачи экстренно госпитализировали известного юриста Михаила Барщевского, начала появляться в СМИ. Тогда было известно, что причиной стал инфаркт правозащитника.

Сейчас же Михаил Барщевский сам высказался о своём самочувствии. По словам заслуженного юриста РФ, ему буквально спасли жизнь врачи из кардиологического отделения Люберецкой больницы.

Барщевского «разбил» самый настоящий инфаркт. Сейчас же после такого удара, по словам юриста, он чувствует себя «лучше, чем труп». Однако говорить о дальнейших прогнозах и о полном выздоровлении ещё рано.

Михаил Барщевский знаменит тем, что он является полномочным Представительства РФ в судебных инстанциях, доктором юрнаук, заслуженным юристом РФ и госсоветником 1 класса. Раньше он работал юристом и был очень успешным. В поп-культуре он стал известен не только благодаря своей деятельности, но и благодаря участию в телеклубе «Что? Где? Когда?».