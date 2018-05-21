Чебаркуль в шоке: Жители нашли в коробках 15 кошачьих трупов

Сегодня, 10:07

О жуткой находке те, кто её обнаружил, сообщили в соцсетях. Часть трупов животных уже мумифицировалась, другая была, сравнительно «свежей».

Около 15 кошачьих трупов было обнаружено на территории промышленной базы в городе Чебаркуль. Они находились в валяющихся там картонных коробках.

Жители города в шоке от такого сообщения. Местные посетители Сети уже высказывают самые разнообразные версии. Некоторые полагают, что это дело рук живодёра, занявшегося истреблением животных.

Другие придерживаются иной точки зрения. По их мнению, к этому злодейству причастны сектанты, посетившие Чебаркуль. И те, и другие призывают к прекращению издевательства над ни в чём не повинными «братьями нашими меньшими».

Особое возмущение чебаркульцев вызывает то, что трупы животных не были захоронены. Их просто выбросили на территорию промышленной базы, рядом с которой часто гуляют дети.

В городе уже образовался отряд местных добровольцев, разыскивающих того, кто выбросил 15 кошачьих трупов.