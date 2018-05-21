СМИ: В Киеве открыли стрельбу

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Пострадали два человека, они доставлены в больницу. Инцидент зафиксирован 21 мая у станции метрополитена «Гидропарк».

По данным СМИ, сегодня, 21 мая, в Киеве у станции метрополитена «Гидропарк» неизвестные открыли стрельбу. Причиной тому стал конфликт, произошедший между двумя компаниями. Двое украинцев получили травмы и были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Киев отличился не только сегодняшней стрельбой, но и своим отношением к блогеру, который одним из первых проехал по Крымскому мосту. Власти намерены оштрафовать Виктора Петровского а парень, в свою очередь, называет этот поступок глупым и недоволен, что его хотят наказать за правду. Этот инцидент шокировал многих пользователей Сети.