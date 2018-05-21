В Волгограде из-за разгерметизации салона экстренно сел самолет

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Транспортная прокуратура начала проверку по указанному факту. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Самолёт турецкой авиакомпании Onur Air совершил экстренную посадку в Волгограде из-за разгерметизации салона накануне вечером, 20 мая.

Лайнер Airbus A-321 следовал из Антальи в Челябинск. Неисправность была выявлена экипажем во время полёта. Известно, что пилоты запросили экстренную посадку в 22:40 по местному времени. По данным из открытых источников, прежде, чем совершить посадку в Волгограде, самолёт совершил облёт вокруг города. Персонал воздушной гавани оказал пассажирам посильную помощь. Людей обеспечили питанием. Граждан с детьми отправили в гостиницу. Утром 21 мая в Волгоград прибыл резервный борт, который готовится к отправке в Челябинск. Между тем, пассажиры жалуются на усталость и небрежное отношение персонала авиакомпании к своим обязанностям. Вот уже 10 часов они не могут продолжить полёт.

В прокуратуре уже инициировали проверку по указанному факту. Ведётся разбирательство, выясняются все обстоятельства произошедшего. На момент перелёта на борту находились 226 пассажиров и 8 членов экипажа.

Ранее мы писали, что в аэропорту Варшавы экстренно сел самолёт. Причиной стала смерть пассажира. Лайнер следовал из Швеции в Турцию.