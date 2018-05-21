На видео сняли ночное затопление Ростова-на-Дону

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Мощный ливень накрыл город в ночь на 21 мая. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте», машины буквально плыли по улицам.

В ночь на 21 мая Ростов-на-Дону накрыл сильный ливень, который привел к затоплению некоторых улиц, в особенности по микрорайону Левенцовка. Именно там проехал автор ролика, опубликовав видео в «ВКонтакте».

Отмечается, что подобное происходит не первый раз, так как на некоторых участках в городе установлен плохой водоотвод или вовсе отсутствуют ливневые канализации.

Пользователи социальной сети принялись активно комментировать ситуацию, подчеркнув, что коммунальщики могли забыть почистить ливневки. Другие юзеры опасаются, что затопление может произойти во время Чемпионата мира по футболу и тогда придется спасать иностранных болельщиков. Ночное затопление Ростова-на-Дону, которое сняли на видео, шокировало многих людей.