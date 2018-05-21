В Южно-Сахалинске пылает многоэтажка

Сегодня, 08:52

Пожар происходит в самом городском центре. Огнём охвачено многоэтажное жилое строение, находящееся на улице Чехова, 29а.

По последним данным, огонь уже охватил площадь не менее, чем в 700 м2. Что привело к пожару, устанавливается.

Сейчас в Южно-Сахалинске на Чехова работают представители всех экстренных служб.

Информации о пострадавших не поступало. Очевидцы пожара уже выкладывают в Сеть краткие видео этого инцидента.

Местные жители сообщают о недовольстве работой пожарных. Первоначально к дому прибыли лишь три машины, которые явно не справлялись с огнём. Подкрепление подоспело к ним только после того, как сгорело полкрыши объекта.

Сообщается, что пожар возник в одной из квартир 10-го этажа. Затем пламя перекинулось на крышу многоэтажки. Потребовалась срочная эвакуация людей.