В Брянске пенсионерка сломала позвоночник в троллейбусе

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Женщина упала в транспорте из-за резкого торможения. Инцидент зафиксирован 19 мая на улице Красноармейской, информируют сотрудники УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительно установленной информации, в Брянске 19 мая 55-летний водитель общественного транспорта двигался по Красноармейской улице в сторону проспекта Станке Димитрова. В результате торможения 81-летняя пассажирка упала прямо в троллейбусе. На место ЧП в оперативном порядке прибыла бригада скорой помощи, которая установила, что при падении гражданка сломала позвоночник. Ее госпитализировали в больницу, где проведут все необходимые мероприятия по восстановлению здоровья пожилой пациентки.

Согласно статистике, перелом позвоночника происходит в поясничном отделе в 45-50% случаев, на грудной отдел приходится 40-45%, а шейный составляет 5-15%.