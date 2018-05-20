В Хабаровском крае загорелся частный вертолет

Сегодня, 22:25

Вертолет жестко приземлился вблизи реки Уды. Известно, что на борту находились около 3 человек.

В районе семи вечера в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края аварийную посадку совершил частный вертолет. По предварительным данным известно, что он принадлежал местному жителю и был оформлен на ИП.

На борту находились трое пассажиров. Во время посадки что-то пошло не так, и вертолет жестко приземлился, полностью сгорев.

Пассажиры самостоятельно выбрались из воздушного судна и дошли до охотничьего домика, который находился в 1 км от них. По дороге одному из них, мужчине 1947 года рождения, стало плохо. Его поразил сердечный приступ. Мужчину не удалось спасти и он скончался на месте.

На данный момент на место происшествия выдвигается вертолет МИ-8 для спасения выживших. Обстоятельства выясняются.