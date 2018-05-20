СК раскрыл подробности крушения Су-29

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СК начала проверку по факту крушения Су-29 в Ленобласти. Специалисты осматривают место крушения, чтобы определить причину трагедии.

Представители следственного комитета раскрыли подробности крушения спортивного самолета Су-29. По их данным, причину трагедии в данный момент устанавливают специалисты.

Рассматриваются две версии - неисправность и ошибка пилота, однако точно указать, по какой причине Су-29 потерпел крушение возможности нет. Самолет вылетел с аэродрома Куммолово, пилот летательного аппарата скончался сразу в момент крушения. Его личность уже известна, но СК пока не озвучивают эту информацию.