В Ленобласти пилот погиб при жесткой посадке двухместного самолета Су-29

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Северо-Западная транспортная прокуратура расследует крушение воздушного судна Су-29 в районе населенного пункта Ломаха. Сын скончавшегося летчика прокомментировал трагедию.

20 мая в Ленобласти при жесткой посадке самолета Су-29 погиб один человек. К месту крушения двухместного воздушного судна моментально выдвинулись специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры. Организована проверка, о ее результатах СМИ узнают при выяснении всех обстоятельств ЧП. Известно, Су-29 разбился возле населенного пункта Ломаха около 17:00 по местному времени, единственный пилот погиб на месте. Самолет успел подняться на высоту в 300 метров, после чего у него открылась кабина, и он камнем рухнул вниз. В Сеть просочились первые фото с места аварии.

Источник фото: портал 47news

Трагедию успел прокомментировать сын скончавшегося летчика. Оказывается, воздушное судно всегда было в исправном состоянии и не нуждалось в лишнем уходе.