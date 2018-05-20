Жители Находки вынуждены пользоваться «кровавым» банкоматом Сбербанка

Сегодня, 20:47

Отделение банкомата на Ленинской улицы в выходные стало местом жестоких разборок. Свидетельством тому являются запачканные кровью стены и пол.

Посетителей банкомата на улице Ленинская в Находке ждал страшный сюрприз. Клиенты Сбербанка были вынуждены стоять в очереди, а затем снимать деньги в «кровавом» помещении, где расположен банкомат. Стоит отметить, что кровь на стенах и полу не свежая, а следовательно сотрудники банка уже в курсе происшествия, однако не спешат убрать следы некой жестокой разборки.

Сегодня в Находке отмечают День города, и большинство праздничных мероприятий проводят в центре, в районе Ленинской улицы, а следовательно находиться в «кровавом» помещении пришлось многим горожанам, часть из которых пришли с детьми.

В полиции пояснили, что о происшествии в местное отделение уже сообщили, и сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельство ночной драки. А вот когда наконец уберут в помещении, все еще неизвестно.