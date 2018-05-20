Псков: Во время забега на стайерской дистанции умер бегун

Сегодня, 18:50

Погибший предоставил справку с недостояверными данными о своем здоровье.

Он скончался во время забега. Его длина составляла 21,1 километра, что является профессиональным нормативом. Во время его проведения одному из спортсменов стало плохо.

Дежурившая на месте соревнований бригада медиков незамедлительно пришла на помощь 32-летнему атлету из Острова. Его срочно доставили в больницу, но его жизнь врачи спасти уже не смогли.

По данным координаторов этого забега, все его участники предоставили справки о состоянии своего здоровья. Видимо, не все указанные в них данные оказались достоверными.

Организаторы забега уже высказали соболезнования для родных и близких погибшего стайера, который решил принять в нём участие.

Стало известным его имя. Это Антон Шитов.