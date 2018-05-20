Один человек сгорел на нефтяном месторождении в Казахстане

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В Комитете по ЧС МВД сообщили, что еще трое рабочих получили серьезные ожоги в ходе пожара в Мангистауской области.

По данным ведомства, 19 мая при проведении капитального ремонта скважины на месторождении Комсомольское в Казахстане на территории 40 кв. метров загорелась дренажная емкость. Жертвами происшествия стали трое работников подрядной организации «ТОО «М-Техсервис». Один мужчина 1986 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых погиб на месте пожара. Трое других сотрудников, 1973, 1973, 1980 годов рождения, были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь.

Возгорание было ликвидировано спасателями из частной противопожарной организации в ночь на 20 мая.