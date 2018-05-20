ИГИЛ ответил за нападение на церковь в Грозном

Сегодня, 18:00

В результате трагедии 19 мая погибли трое граждан, двое полицейских ранены. Среди нападавших молодые люди возрастом 18-19 лет, которые являлись студентами Медколледжа в Грозном.

Представители ИГИЛ* взяли на себя ответственность за нападение 19 мая в Грозном, когда их объектом стал православная церковь. Четверо молодых людей, из них один родился в Ингушетии, остальные в Грозном, обучались в Медицинском колледже. В результате инцидента погибли двое правоохранителей и прихожанин храма, еще двое стражей порядка доставлены в больницу.

Рамзан Кадыров считает, что нападение на церковь могло быть приказом одной из западных государств. В РПЦ уверенны, что атака выступает в качестве попытки экстремистов столкнуть представителей мусульманской и православной религий.