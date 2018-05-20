В Сети появилось видео спасения людей при нападении на храм в Грозном

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Кадыров попытался уберечь психику людей от реальных кадров "бойни" в храме. Он разместил на своей стрианце в соцсети ролик, на кадрах которого запечатлена работа спасателей.

Это произошло, когда там проводилась служба. Террористы напали на храм Михаила Архангела, функционирующий в Грозном. Большинство людей в итоге освободили, но без жертв не обошлось.

На опубликованных кадрах виден бой спецназовцев, входящих в подразделение СОБР «Терек» с теми, кто атаковали храм в Грозном.

Показано, как один из бойцов вынес из дома грудного ребёнка Сергия Абазова, являющего настоятелем храма. Затем вынесли ещё одного ребёнка священника. Потом началась зачистка.

Понятно, что размещённые в Сети кадры видео, которые опубликовал Кадыров, берегут психику пользователей. Судя по всему, бой был нелёгким, с потерями с обеих сторон. Все террористы уничтожены. Из всех посетителей храма погиб один человек.

Есть потери и со стороны «Терек». Спецоперацией, согласно поступившей информации, руководил лично Рамзан Кадыров.

Террористы были вооружены ножами, топорами, пистолетом, ружьём и коктейлями Молотова. Глава Чечни отметил, СОБР продемонстрировал в своих действиях чёткость, слаженность и бесстрашие, за что он им исключительно признателен.

Позднее ответственность за нападение на храм взяли на себя террористы ИГИЛ*.