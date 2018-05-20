Евкуров: попытки бандитов внести разлад между братскими народами Квавказа бесполезны

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал действия в церкви в Грозном подлыми.

Сегодня глава Ингушетии обратился к лидеру Чеченской Республики Рамзану Кадырову и всем жителям Чечни, соболезнуя ситуации с нападением на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном. Он отметил, что подобное нападение подло и попытки бандитов внести разлад между братскими народами Квавказа бесполезны. Он также отметил, что нужно более сплоченно бороться с терроризмом.

Слова соболезнования также сказали глава Совета муфтиев России, Патриарх всея Руси Кирилл, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Теракт они назвали очередной попыткой врагов России разрушить межконфессиональный мир в стране.

По словам Кадырова, в ходе спецоперции четверо боевиков были убиты. Известно, что при нападении были убиты двое полицейских, охранявших здание церкви, два сотрудника ранены, один прихожанин убит. Им был Артемий, мужчина приехал из Узбекистана, чтобы найти родственников. Архиепископ отметил, что епархия займется похоронами погибшего, а раненым будет оказана финансовая и медикаментозная помощь.

В Грозном провели панихиду по жертвам нападения на храм. Службу была проведена архиепископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом.