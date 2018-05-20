Под Волгоградом 3-летнюю девочку из санатория с ожогами увезли в больницу

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Девочка опрокинула на себя ингалятор во время сеанса физиотерапии.

В посёлке Иловля Волгоградской области экстренно госпитализировали 3-летнюю девочку, которая получила ожоги первой и второй степени во время лечебных процедур в санатории «Качалинский». Инцидент произошёл накануне утром, 19 мая. По словам сотрудников санатория, девочка опрокинула на себя ингалятор во время сеанса физиотерапии. Малышка приехала сюда 17 мая вместе с мамой. Ребёнок должен был пробыть в санатории до 6 июня. Сейчас же здоровьем ребёнка занимаются врачи районной больницы. Девочка находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области от ожогов умерла 2-летняя девочка. Малышка опрокинула на себя чайник с кипятком. Мама находилась рядом, но помешать малышке не смогла.