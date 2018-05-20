В Пулково не взлетел самолет из-за проблем с двигателем

Сегодня, 17:14

Boeing-737 компании "Алроса" с 156 пассажирами должен был лететь в Москву, однако случилось непредвиденное.

В аэропорт Пулково прибыл транспортный прокурор из Санкт-Петербурга, чтобы разобраться, почему не взлетел Boeing-737. Как выяснилось авиалайнеру не удалось подняться в воздух из-за проблем с двигателем.

Во время разбега возникли неполадки и пилоты приняли решение остановить судно, и отменить рейс. В данный момент самолет находится на стоянке, а двигателем занимается ремонтная бригада.

Как сообщили источники, всех пассажиров отправят в столицу другим рейсом.