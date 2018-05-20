Мужчина палкой разбил стекла Ейской администрации

Сегодня, 16:40

В Ейске задержали 37-летнего мужчину, который палкой разбил стекла районной администрации. Его привлекут к административной ответственности.

Сегодня ранним утром мужчина 1981 года рождения разбил стекла Ейской администрации. Сначала он бил палкой по стеклам входной двери, но с первой попытки ему это не удалось, поэтому он решил найти палку большего размера и вернулся через пару минут. Разбив стекла, мужчина не стал никуда убегать и был задержан нарядом оперативников.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и арестован на 7 суток.

Напомним, что ранее в г. Ейск были задержаны граждане, похитившие пылесосы. Имущество было изъято, и его вернули к прежним владельцам. В отношении преступников возбудили уголовное дело, им грозит срок до 5 лет лишения свободы. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.