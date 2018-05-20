В Ростове спасённый ёжик оказался не ёжиком

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Люди спасали ёжика, провалившегося за городом в вертикальную трубу. Первым об этом факте сообщил один из посетителей местного паблика.

Он проинформировал, что, остановившись на обочине за городом, ему удалось случайно обнаружить ежа, который провалился в вертикальную, ничем не прикрытую трубу.

С его слов, несчастное животное неизвестно сколько времени находится «в заточении» на глубине до двух метров. У мужчины не было необходимых подручных средств, чтобы самостоятельно спасти зверька.

Он попросил всех неравнодушных, проживающих в Ростове, и тех, кто будет проезжать мимо, спасти ёжика. Незамедлительно откликнулись больше 200 человек. Некоторые предлагали свои варианты, как извлечь «узника» из трубы. Другие спрашивали более точный адрес его «тюрьмы».

В итоге одна из проживающих в Ростове девушек, взяв с собой нескольких молодых людей, отправилась на указанное место. Вскоре она сообщила, что зверёк спасён и разместила в паблике его фото.

Многие сразу усомнились, а ёжик ли это. Некоторые предположили, что это могла быть маленькая собака или енот. Неправыми оказались и те, и другие.

«Узницей» была ондатра. Она с благодарностью приняла от спасителей яблоко и удалилась на свободу.

Отверстие привалили большим камнем, чтобы животные больше туда не попадали.