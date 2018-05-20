Под Калининградом мужчина газонокосилкой отрезал ногу косуле

Сегодня, 15:14

Сейчас новорожденное животное находится в кислородной камере в ветклинике. Об инциденте сообщили в социальной сети представители группы «Приют-передержка «Клюквенное».

Волонтеры рассказали, что в Калининградской области на дачном участке мужчина косил траву и не заметил, что в ней притаилась новорожденная косуля. В итоге животному отрезало переднюю лапу. Небезразличное семейство оставило домашние дела и отправилось в ветеринарную клинику, где пострадавшему ампутировали ножку. Было решено отправить косулю в приют, но по дороге у малышки открылось сильное кровотечение, в результате пришлось оперативно возвращаться к медикам.

На протяжении часа ветеринары останавливали кровь косуле, наложили швы и повязку, теперь животное находится в кислородной камере. Когда его состояние станет стабильным, новорожденного намерены отправить в приют. Волонтеры приюта собирают деньги для помощи животным, попавшим в серьезную беду.