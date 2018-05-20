Абрамович пропустил победный матч «Челси» из-за отказа в продлении визы

Сегодня, 15:13

Причину, по которой олигарха выдворили из Великобритании, в визовом центре не назвали.

Власти Великобритании не продлили визу инвестора бизнесмену Роману Абрамовичу. С чем это связано, службы иммиграционного контроля комментировать отказались, как и управляющий инвестициями Абрамовича Джонн Манн, заявив, что это личное дело самого бизнесмена.

По предварительным данным сообщается, что срок предыдущей визы истек около трех недель назад, а новую олигарху не выдали. Источник из окружения Абрамовича отметил, что на данный момент нет официального отказа в выдаче новой визы. Документы предпринимателя находятся на рассмотрении.

Согласно данным сайта, который отслеживает рейсы по всему миру, последний раз бизнесмен был в Лондонском аэропорту 1 апреля этого года.

Отметим, что из-за отказа в продлении визы Абрамович пропустил победный матч принадлежащего ему клуба «Челси», игравшего против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Напомним, что глава МВД Британии Эмбер Радд заявила о том, что визы, выданные семистам состоятельным россиянам в период 2008-2015 года, будут перепроверены для того, чтобы определить необходимо ли принимать какие-либо меры. Информация о том, есть ли Абрамович в данном списке, отсутствует. Известно только, что никаких дополнительных документов у него не запрашивали.