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В Воронежской области сообщили о выпавшем из окна ребенке

Сегодня, 15:07

Родители сразу не заметили, что их ребенок выпал из окна. Скорую помощь для пострадавшего вызвали очевидцы.

Как рассказали свидетели, вызвавшие скорую помощь, ребенку на вид 4 - 5 лет. В данный момент пострадавший находится в больнице, о его состояние пока не известно. Случаев с выпадением детей из окна зафиксировано очень много не только в Воронежской области, но и вообще по всей России.

Всему виной невнимательность родителей, ведь ребенок в силу своего возраста не осознает, что взбираться на подоконник при открытом окне опасно для жизни. В связи с этим есть несколько важных правил, соблюдая которые, вы спасете жизнь своему ребенку:

  • Закрывать окна, когда малыш находится без присмотра (даже если вам нужно отойти на 5 минут).
  • Убрать все предметы от окон, по которым любопытный ребенок может вскарабкаться на подоконник.
  • Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
  • Запретить прыгать на кровати или диване, расположенными рядом с окном.

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