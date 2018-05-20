В Воронежской области сообщили о выпавшем из окна ребенке

Сегодня, 15:07

Родители сразу не заметили, что их ребенок выпал из окна. Скорую помощь для пострадавшего вызвали очевидцы.

Как рассказали свидетели, вызвавшие скорую помощь, ребенку на вид 4 - 5 лет. В данный момент пострадавший находится в больнице, о его состояние пока не известно. Случаев с выпадением детей из окна зафиксировано очень много не только в Воронежской области, но и вообще по всей России.

Всему виной невнимательность родителей, ведь ребенок в силу своего возраста не осознает, что взбираться на подоконник при открытом окне опасно для жизни. В связи с этим есть несколько важных правил, соблюдая которые, вы спасете жизнь своему ребенку: