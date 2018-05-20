Подросток сорвался с крыши недостроенного здания в Сыктывкаре

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Сегодня уже третий несовершеннолетний ребенок за минувшую неделю стал жертвой опасного падения с высоты недостроенного здания в столице Коми.

Сегодня в Сыктывкаре слетев с крыши недостроенного здания упал и покалечился подросток. Пострадавший был доставлен в приемный покой местной станции скорой помощи. Заместитель главврача больницы Лев Волков сообщил, что это уже третий подобный случай за неделю.

В четверг 17 мая в деревне Краснозатонский мальчик 14 лет получил опасные травмы, упав на грудь с крыши строящегося коттеджа в Сосновой поляне, где накануне гулял в компании своих друзей. Мальчик с ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга и ЧМТ сейчас находится на стационарном лечении.

До этого 15 мая в столице с высоты гаража на Морозова слетел мальчишка в возрасте 10 лет. С серьезной травмой позвоночника его госпитализировали в Детскую клиническую республиканскую больницу в травматологическое отделение. В настоящее время медикам удалось стабилизировать его состояние.