В Пензе активисты спасли упавшую в колодец дворнягу

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Собака провела в колодце 2 недели. Неравнодушные люди спускали псу пищу по веревке, чтобы тот не погиб от голода. Вскоре собаку вытащили волонтеры из центра помощи животным.

Около 2 недель назад в люк провалилась дворняга. Изначально собака не издавала ни звука, но затем завыла, насколько той хватило сил. Местные жители откликнулись на зов помощи, одна женщина даже спускала еду бездомному каждый день. Обращения в экстренную помощь оказались безрезультатны. Один из жителей нашел номер центра помощи бездомным животным «Питомец» и позвонил с просьбой о помощи.

В Пензе активисты откликнулись на просьбу и спасли упавшую в колодец дворнягу. На данный момент питомец находится в центре и нуждается в корме и средствах на обработку. Единственным нерешенным вопросом остался люк, который так и не закрыли. Есть опасения, что, не сделав этого, туда смогут провалиться уже маленькие дети, которые играют во дворе.

Напомним, что во Владимире предложили открыть муниципальный приют для животных и ввести налог на домашних питомцев. Это предлагается сделать с той целью, чтобы средства, поступившие за содержание домашних питомцев, выделялись на строительство приютов для бездомных животных и их содержание.