Власти Саратовской области обещает помочь семьям силовиков, погибших в Грозном

Сегодня, 13:19

От родных жертв нападения решили откупиться. Губернатор Валерий Радаев обратился к близким полицейских, пострадавших и погибших при операции в Чечне.

Семьям погибших и пострадавших во время спецоперации в православном храме в Грозном силовиков власти Саратовской области окажут посильную помощь. Глава региона Валерий Радаев обещает, что не оставит без поддержки близких сотрудников полиции. Чиновник отметил, что погибшие правоохранители, проявив доблесть, пожертвовали собой, чтобы спасти жизни мирных жителей. Накануне стало известно, что в ходе перестрелки в центре Грозного с боевиками получили смертельные ранения двое полицейских, откомандированных в регион из Саратовской области. Ещё четверо силовиков получили ранения.

Ранее мы сообщали, что архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выразил соболезнования близким погибших во время теракта в Грозном.