Появились первые фото ураганного ветра в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга делятся в социальной сети фотографиями последствий ураганного ветра в городе. Ураган сносит деревья, железные заборы, автомобили, лавочки и срывает с жителей одежду.

Очевидцы выкладывают последствия ураганного ветра в Екатеринбурге. Из-за сильного ветра во всём городе пострадали деревья, некоторые из них перекрыли движение транспорта.

Также ураган снёс лавочку на проезжую часть и железный заборы на припаркованный автомобиль.

Жители пригорода также не устают жаловаться на убытки. Так владелец дома опубликовал фотографию дома, крышу которого проломили две огромные сосны.

В Арамили ветер снёс крышу ТЦ «Магнит» на центральной улице, которая также обрушилась на машину.

Екатеринбуржцы признались, что им было страшно находиться в собственных домах, не то что смотреть в окно как отчаянный житель спешит домой, однако ветер буквально сносит его с дороги.