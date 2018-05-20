В Сызрани щенка выбросили в контейнер как мусор

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Жестокие горожане подъехали на машине к бакам и выбросили в них несчастное животное, словно мусор.

В Сызрани в районе Кирпичного завода горожанка возвращалась с ребенком со школы и услышала жалобное скуление из мусорного контейнера, заглянув в который она обнаружила сидящего в нем несчастного щенка среди горы мусора.

Очевидцы рассказали, что накануне к бакам подъезжал автомобиль, из которого что-то выбросили, после чего появилось жалобное скуление, однако никто не мог определить источник звуков. Пораженная жестокостью людей горожанка спасла щенка и забрала его к себе. Однако у нее нет возможности приютить у себя животное, ведь в ее квартире уже живут несколько спасенных ранее собак. В связи с этим женщина ищет для найденыша новых хозяев. По ее словам, щенок- мальчик, очень активный, и когда вырастет станет отличным охранником для частного дома.