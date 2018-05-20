В Петербурге подросток погиб, выбираясь из застрявшего лифта

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Мальчик решил не дожидаться приезда аварийной службы и сорвался в шахту, в кабине лифта находился также его друг. Трагедия произошла 19 мая на Туристической улице в Приморском районе города.

По предварительным данным, 19 мая в 15:30 в доме №11 на Туристической улице в лифте ехали двое подростков, кабина застряла между 6 и 7 этажами. 15-летний мальчик, не дожидаясь аварийной службы, разжал двери лифта, чтобы выпрыгнуть на свой этаж. Школьник не рассчитал свои силы и упал в шахту, в результате он трагически погиб от травм, полученных при падении с большой высоты.

Второй мальчик дождался специалистов и был освобожден из кабины без негативных последствий. Отмечается, что лифт был нерабочим, так как при аварийном открытии дверей они блокируются в автоматическом режиме. Такие выводы сделали следователи Петербурга, проводя проверку по факту гибели подростка, выбиравшегося из застрявшего лифта.