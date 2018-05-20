В Ярославле водители маршруток угрожают жизни пассажиров

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Инциденты произошли с беременными женщинами и стариками не только в Ярославле, но и в Рыбинске. Своими историями пострадавшие поделились в «ВКонтакте» на странице «Pro Город».

По словам заметно беременной горожанки, на остановке «Гигант» она выходила из задней двери маршрутки №38, когда водитель зажал ее дверью и поехал. Так транспорт проследовал несколько метров, в это время испуганная девушка кричала, также шум подняли и другие пассажиры автобуса. После освобождения водитель тронулся в своем направлении, как ни в чем не бывало. Пострадавшая так и осталась на остановке в шоке, грязная и в слезах.

В Рыбинске шофер маршрутки №108 также зажал в дверях беременную женщину, когда она заходила в салон. На претензии пассажирки мужчина ответил коротким «пошла на…», а после обзывал ее всю дорогу, вместо того, чтобы просто извиниться за оплошность. Пострадавшая написала заявление в полицию. Несмотря на это, рыбинский шофер провел собственное «исследование» и зажал себя в дверях транспорта, чтобы доказать, что это не больно.

В Ярославле видеорегистратор записал ужасное поведение водителя маршрутки №45, который на улице Ямской выехал на встречную полосу, чтобы не стоять в пробке. Такие маневры напрямую угрожают жизни пассажиров.