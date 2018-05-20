В Петербурге двухлетний малыш отравился средством для розжига

Сегодня, 10:40

Этот инцидент случился вечером 19 мая. Состояние у мальчика очень тяжёлое.

Сообщение об этом сделали местные правоохранители, приступившие в Петербурге к расследованию обстоятельств инцидента. К ним поступила информация из клиники Филатова о том, что там экстренно госпитализирован ребёнок с острым пероральным отравлением, предположительно, средством для розжига.

Родители сообщили, что малыш, примерно в 18-00, ненадолго остался в комнате один и смог добраться до опасного средства. Почему оно оказалось в зоне, до которой дотягивался двухлетний ребёнок, предстоит выяснить.

Мальчик сумел открыть бутылочку и отпить из неё. На его крик прибежали родители, спешно вызвавшие «скорую».