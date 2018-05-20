Ростов-на-Дону продолжает уходить под землю

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Очередной провал случился в месте, где пересекаются улица Вересаева и 40-я линия. Прямо посреди дороги образовалась огромная яма.

Это место огорожено плитами и сигнальной лентой. Помимо того, в яму вставлены ветки деревьев, чтобы автомобилисты могли издалека заметить опасность.

Ростов-на-Дону, как шутят по этому поводу местные посетители Сети, продолжает уходить под землю. Особенно их это настораживает в преддверии игр ЧМ-2018.

Перед этим аналогичный инцидент случился на дорожном покрытии 31-й Линии. Там полотно просело сразу после того, как был проведён его ремонт.

Чиновники рапортуют, что Ростов-на-Дону успешно готовится к чемпионату. Обустраиваются фан-зоны и территория набережной. В то же время городские дороги и парковки продолжают регулярно проваливаться, и конца-края этому, по мнению автомобилистов, не видно.