В Украине радикалы жестоко избили любопытного журналиста

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В Полтаве представителя СМИ Ярослава Журавля жестоко избили соратники известного украинского политика и радикала Ильи Кивы. Представитель оказался в больнице, о факте нападения сообщила его коллега Елена Кузина в Facebook.

«Сегодня в офисе Соцпартии Чередниченко сломали челюсть моему коллеге Ярославу Журавлю», - так написала на своей странице в социальной сети коллега пострадавшего журналиста. Она была возмущена тем, что на одного представителя СМИ напали сразу несколько человек.

18 мая Ярослав Журавель отправился в офис Соцпартии, чтобы узнать основания, на которых «активисты» позволили себе угрожать его коллеге Дмитрию Десмусу, которого они ранее выманили в машину и стали угрожать за излишнюю откровенность в Facebook. Однако вместо того, чтобы ответить на вопросы, Сергей Чередниченко стал наблюдать, как его люди избивают любопытного журналиста.

В итоге Ярослав Журавель оказался в больнице со сломанной челюстью, а полиция возбудила уголовное дело. Нападавшим грозит до 5 лет тюрьмы.

Под публикацией коллеги журналиста был найден комментарий украинского политика и радикала Ильи Кивы, который написал, что те, кто виноват, получат по заслугам, однако на их месте он поступил бы так же.