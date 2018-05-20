В Астрахани табун лошадей разгуливает по улицам

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Поначалу появление этих крупных животных было замечено на улице Новороссийская. Очевидцы сразу сообщили, что они разгуливают совершенно бесконтрольно.

Табун лошадей мог внезапно выйти на середину проезжей части, представляя угрозу для автомобилистов. Затем, также неожиданно, он мог выскочить на тротуар, заставляя прохожих шарахаться от него. Табун состоит из 9 взрослых особей.

В Астрахани подобное бесконтрольное «гуляние» крупных животных по улицам города нередко приводило к ДТП с трагическими исходами.

В прошлом году бродячие животные привели к ДТП, в которых один человек погиб и ещё 22 пострадали. В этом году в Астрахани лишь на протяжении января и феврали они стали причиной 20 аварий.

В Астрахани среди животных, «бесхозно» бродивших по центральным улицам, замечали ослика, лис и даже медвежонка.

Откуда появился целый табун лошадей, устанавливается.