Архиепископ Махачкалинский выразил соболезнования близким погибших при нападении в Грозном

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Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам выразил соболезнования близким 2 полицейских и одного прихожанина, погибших при нападении террористов на храм Михаила Архангела в Грозном.

Варлаам помолился за упокоение душ погибших и скорейшее выздоровление пострадавших. Архиепископ верит, что злые силы наконец оставят Кизлярский храм, ведь это уже вторая попытка нападения злоумышленников. 3 месяца назад парень с охотничьим ружьем хотел ворваться в здание во время прохождения вечерней службы, однако увидевшие его люди успели закрыть дверь храма прямо перед носом террориста. В результате чего агрессор открыл огонь по женщинам снаружи.

В ходе недавнего инцидента погибли 2 сотрудника полиции из Саратова, которые получили смертельные ранения, но смогли задержать бандитов, благодаря чему прихожанам удалось закрыть дверь в храм.