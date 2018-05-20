Два болельщика "Ювентуса" получили серьезные травмы на чемпионском параде

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Автобус с группой болельщиков "Ювентуса", везший фанатов во время чемпионского парада, зацепил электрические провода. В ходе инцидента пострадали 6 человек, двое из которых получили серьезные травмы.

19 мая в Турине состоялся матч между "Ювентусом" и "Вероной". Со счетом 2:1 победили хозяева поля и сразу же после игры поехали на личном автобусе в город, чтобы отпраздновать победу.

Автобус с фанатами, приближаясь к автобусу "Ювентуса", задел трамвайную контактную сеть. В результате мощного удара током пострадали 6 человек. Сильные ожоги получили 2 болельщиков - итальянец и ирландец.

Источники сообщают, что в данный момент мужчины находятся в больнице в тяжелом состоянии.