Воронежский таксист поиздевался над 3-летним ребенком и его матерью

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Водитель всячески хамил матери ребенка, назвав ее сына невоспитанным бараном. Жительница Воронежа рассказала о своей неудачной поездке в такси в Интернете.

Девушка подчеркивает, что таксист вел себя необоснованно грубо. Известно, что пострадавшая села в машину на железнодорожном вокзале. С ней ехал ее трехлетний ребенок, который игрался с игрушечным пистолетом. Таксист не очень оценил поведение ребенка, подчеркнув, что он невоспитанный. Также мужчина не забыл нахамить и матери малыша. Женщина очень возмущена, так как она и ее ребенок не делали ничего противозаконного. Мать подчеркивает, что мужчине очень легко обидеть женщину и ребенка, а также спрашивает, повторил бы таксист свои слова при ее муже. Пользователи Интернета поддержали пострадавшую женщину, подчеркнув, что если водитель не любит общество, то ему нужно сменить профессию.