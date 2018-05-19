В Грозном пресекли неудачную попытку захвата заложников в православной церкви

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Как сообщил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров, боевики незаконных вооружённых формирований ликвидированы. Четверо террористов, атаковавших православную церковь, мертвы.

В центре Грозного сегодня днём пресекли попытку захвата заложников в православной церкви Архангела Михаила. Боевики, по словам Кадырова, получили приказ из одной из западных стран. Откуда появилась такая информация, глава Чеченской республики не уточнил, отметив при этом, что все нападавшие были убиты в ходе спецоперации, которая длилась несколько минут. Руководитель региона добавил, что во время перестрелки смертельные ранения получили два полицейских и один прихожанин церкви. В нападении, по предварительным данным, участвовали пятеро боевиков, вооружённых дробовиками и взрывпакетами. Официально подтверждена ликвидация четверых из них. Сам Кадыров непосредственно контролировал проведение операции, прибыв на место в считанные минуты. Личности боевиков устанавливаются, проводится разбирательство.

Ранее мы писали, что ФСБ предотвратила теракты в Москве и Санкт-Петербурге накануне ЧМ-2018. Боевики готовили нападения на болельщиков и спортсменов, дабы на фоне всемирного форума запугать мировую общественность.